Modifiche alla circolazione in via Lungobisagno Istria per lavori

Genova - A causa di lavori di scavo per sostituzione cavidotto elettrico, dalla serata del 23 luglio al 3 agosto sarà vietato il transito veicolare in direzione monte in via Lungobisagno Istria, tratto compreso tra piazzale Parenzo e lo sbocco di via Toti.



I flussi veicolari saranno deviati su via Toti. Per i veicoli provenienti da via Montaldo, all’intersezione con via Bobbio, sarà possibile svoltare verso monte e transitare nell’attuale corsia bus che sarà temporaneamente soppressa durante l’esecuzione dei lavori.