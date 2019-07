Modifiche alla regolamentazione della Blu Area: ecco cosa cambia per i parcheggi genovesi

Genova - Sono state approvate ieri dalla Giunta comunale alcune modifiche alla regolamentazione della sosta a pagamento su suolo pubblico: nel dettaglio, i cambiamenti apportati introducono novità riguardanti diverse zone della città.



Vicoli- Le zone comprese tra il centro storico e il Molo sono state introdotte due nuove tipologie di permessi in Blu Area, validi per due zone a scelta tra D - E - F – G. Nello specifico, saranno interessati da questo provvedimento i familiari che prestano assistenza a un neonato entro il terzo anno di età e le persone che svolgono attività lavorative in orari particolarmente disagevoli o che presentano oggettive e motivate problematiche per raggiungere il proprio posto di lavoro con il trasporto pubblico locale.



Zone rosa - Tra le novità introdotte anche la trasformazione del permesso in precedenza destinato alle donne in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto - residenti nel Comune di Genova - in uno utile a facilitare gli spostamenti del nucleo familiare del neonato (e quindi esteso a entrambi i genitori). In questo caso, si potrà chiedere l'emissione del permesso durante il periodo di gravidanza o fino al compimento del secondo anno di età del bambino: tra le limitazioni, il fatto che potrà essere rilasciato un solo abbonamento per ogni neonato e che questo potrà essere rinnovato per un massimo di due volte.