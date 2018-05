Genova - L'Assessorato alla Mobilità e Trasporti comunica che, per lavori propedeutici alla riqualificazione del sistema autostradale, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 maggio dalle ore 21 alle ore 6 sarà modificata temporaneamente la viabilità nella zona di San Benigno, con le seguenti modalità: riduzione su una corsia della strada elicoidale direzione Lungomare Canepa per i veicoli provenienti dal casello Autostradale; riduzione su una sola corsia della semicarreggiata monte di via Di Francia.



Stop - «Contestualmente comincerà il periodo di chiusura di via Passo di Francia nel tratto compreso tra via di Francia e via de Marini che si protrarrà per circa 4 mesi».