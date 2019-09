Mondiali di Canottaggio under 23, il Comune accoglie i ragazzi del Rowing Club rientrati dalla Florida

Genova - Sono stati ricevuti oggi nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal Consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone gli atleti del Rowing Club Genovese che hanno partecipato ai Mondiali di Canottaggio under 23 in Florida (Usa) conseguendo ottimi risultati.



Il primo cittadino e il Consigliere hanno consegnato loro, ai loro allenatori e ai dirigenti della Società, il Genovino e la speciale spilla con la croce di San Giorgio, simbolo della città di Genova.



Gli atleti premiati sono Sofia Tanghetti, Ludovica Costa, Giacomo Costa, Giorgio Casaccia Gibelli e Lucia Rebuffo.



Premiati anche l'allenatore Giulio Basso e Lorenzo Keyes, i consiglieri Francesco Misurale e Michele Rebuffo e il presidente della società Paolo Caprari.



"Sono molto contento di essere qui oggi per tributare il riconoscimento della città di Genova a questi atleti – ha detto il sindaco Marco Bucci –. Essersi aggiudicati una medaglia è importante sotto il profilo sportivo, ma anche da un altro punto di vista. Chi fa sport è abituato a sacrificarsi e io credo che lo sport possa concorrere a formare buoni cittadini. La nostra città ha bisogno di persone in grado di porsi degli obiettivi e perseguirli con il sudore e la fatica".



"Genova ha la fortuna di avere molte società sportive come il Rowing Club che a livello nazionale e internazionale ottengono risultati importantissimi tanto da formare atleti che gareggiano con la nostra nazionale di canottaggio a livello mondiale – ha sottolineato il Consigliere delegato Stefano Anzalone –. Un ringraziamento al presidente Paolo Caprari, ai tecnici e allenatori, agli atleti e alle loro famiglie per l'impegno con cui onorano lo sport, la città e il Paese".