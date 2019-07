Monoblocco San Martino, recuperate le sedute chirurgiche posticipate per il guasto delle sale

Genova - La Direzione Strategica dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica che sono stati recuperati gli interventi chirurgici posticipati a causa del guasto che ha interessato le sale operatorie presso il 2° piano del Padiglione Monoblocco lato Ponente stamani dalle 7 alle 10. Il potenziale rinvio degli interventi è stato scongiurato grazie alla collaborazione di chirurghi, tecnici, infermieri e oss che hanno prolungato l’orario delle rispettive attività.



Sale operatorie - Contestualmente l’Ufficio Tecnico del Policlinico, su segnalazione del personale, ha verificato, attraverso le rilevazioni del caso, le condizioni di temperatura ed umidità delle sale operatorie del Monoblocco 2° piano Levante, che sono risultate compatibili con il regolare svolgimento delle attività chirurgiche. Tutti gli interventi sono stati garantiti (6 programmati +2 in urgenza nel blocco di Ponente e 7 programmati senza urgenze nel blocco di Levante); in via di ultimazione 2 interventi urologici a Ponente differiti a causa degli interventi in urgenza precedentemente segnalati.



Caldo - Giovanni Ucci, Direttore Generale del Policlinico dichiara: «Quando sono arrivato a fine 2016 la situazione di obsolescenza strutturale e tecnologica del San Martino mi è apparsa immediatamente evidente: apparecchiature radiologiche con oltre 10 anni di attività per le quali i ricambi non erano più disponibili, strutture che dagli anni ’60 (il Monoblocco), ’70 (Padiglione IST) o ’80 (l’area della ricerca del CBA) non erano state sottoposte ad una seria ristrutturazione. Per questo con l’assessore Viale pensammo ad un progetto organico di sistemazione strutturale ed urbanistica dell’area di San Martino in cui coinvolgere anche l’Università e il Comune. Progetto che fu presentato il 2 luglio del 2018 in sala trasparenza e che il Presidente Toti ribattezzò ‘Orizzonte San Martino’. Nel corso della stesura del progetto, condotta dal nostro ufficio tecnico in collaborazione con il Politecnico di Milano, abbiamo valutato le azioni di ristrutturazione da attuare con priorità compatibilmente con la disponibilità di risorse, azioni che abbiamo programmato già a febbraio di quest’anno con il supporto di Regione Liguria. Solo grazie alla programmazione fatta per tempo di un intervento straordinario del costo di oltre 600.000 € siamo riusciti ad anticipare l’arrivo delle apparecchiature necessarie per far fronte alle condizioni straordinarie di questi giorni. I gruppi frigo che verranno montati domani e nei prossimi giorni sono apparecchiature che vengono prodotte ad hoc e che non sarebbero state disponibili se non fossero state ordinate con mesi di anticipo».