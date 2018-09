Montebruno, morto il fungaiolo caduto nel dirupo

L'uomo era precipitato per alcuni metri

Genova - E’ morto questa notte all’ospedale San Martino il fungaiolo caduto in un dirupo mentre stava cercando funghi nei boschi attorno a Montebruno, località dell’entroterra di Genova.



Decesso - L’uomo è stato soccorso dai soccorritori e poi grazie all’elisoccorso è stato trasferito in ospedale per le ferite riportate durante la caduta. Nella notte però la situazione è precipitata e il fungaiolo è morto. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e chiarire le cause del decesso.