Moody, destino ancora incerto per il locale genovese: ma forse non tutto è perduto

Genova - Dopo il fallimento di Qui! Group e tutte le conseguenze del caso, il destino dell’ormai ex-Moody – il bar-ristorante della famiglia Fogliani – sembrava segnato. Fino ad oggi.



Novità in vista - Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Secolo XIX, alcune voci parlano, infatti, di un certo interesse mostrato dall’imprenditore e presidente dello Spezia Gabriele Volpi nei confronti del locale, che parrebbe addirittura essere vicino a rilevare. Proprio il prossimo martedì 28 maggio sarebbe, dunque in programma un vertice a Genova, nella sede di Confesercenti, durante il quale le sorti del locale e dei suoi dipendenti – al momento in attesa venga avviata ufficialmente la procedura di licenziamento collettivo – potrebbero prendere una piega diversa, anche – e soprattutto – grazie ad Hi Food, una società messa in piedi di recente dal Gruppo veneto Kofler e della Event Beach Srl, che fa capo a Volpi, entrambi – pare – intenzionati a rilevare il Moody e assumere la trentina di lavoratori a rischio. Ancora, incerto, invece, il destino di Pasticceria Svizzera.