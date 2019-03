Morandi, a processo anche i traumi psicologici dei superstiti: «Spesso come i reduci di guerra»

Genova - Vittime indirette della tragedia di Ponte Morandi, ma non per questo meno coinvolte: si tratta dei circa quindici-venti sopravvissuti alla tragedia dello scorso 14 agosto. Nessuno di loro ha perso familiari o parenti nel crollo del viadetto, e nessuno di loro figura tra i feriti: tutti, però, hanno assistito alla tragedia e, in qualche caso, l'hanno scampata per miracolo, finendo per pagarne conseguenze che si sono rivelate nel tempo devastanti.



I traumi - Sono circa una quindicina i sopravvissuti al crollo di Ponte Morandi che hanno subito traumi psicologici gravi: tutti sono stati inseriti dal pm di Genova Massimo Terrile nell'elenco delle persone offese, e a loro è stata notificata la richiesta del secondo incidente probatorio, cosa che potrebbe comportare un ingresso nel processo e - nel caso di richiesta di costituzione in parte civile - anche il benestare della Procura.

La decisione è stata presa in base alla relazione dello psichiatra forense che - coadiuvato da una psicoterapeuta - ha studiato gli effetti clinici del crollo su circa una ventina di persone rimaste coinvolte nel disastro, riscontrando come spesso esse abbiamo mostrato «effetti simili ai reduci di guerra».