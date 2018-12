La ricostruzione sarà affidata alla cordata Salini-Impregilo, Fincantieri e ItalFerr

Genova - Le imprese aggiudicatarie per la ricostruzione di ponte Morandi sono Salini-Impregilo, Fincantieri e ItalFerr per un costo totale di 202 milioni di Euro (“tutto compreso e nulla escluso”, come indicato dal Decreto n. 19, di firma odierna). Le aziende si sono impegnate a rispettare un crono-programma, che prevede il completamento strutturale dell’opera entro la fine del 2019.



Struttura - «Oggi si compie un passo importante per il futuro della città - spiega il Commissario Marco Bucci - Abbiamo chiesto all'architetto Renzo Piano di sovraintendere al progetto, per garantire l’aderenza all’idea originale e la qualità di realizzazione della stessa. L’architetto Piano ha accettato l’incarico in forma di donazione alla città di Genova. Abbiamo ricevuto una lettera dall’azienda Cimolai e dall’architetto Santiago Calatrava, in cui si esprime la disponibilità alla collaborazione per lavorare allo sviluppo del nuovo viadotto per il bene della città di Genova e dell’Italia. Considero questa offerta molto positiva e nei prossimi giorni la esamineremo nei dettagli».



Eccellenza - «È un momento molto importante – sottolinea Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. A una grande azienda privata si affianca l'eccellenza ingegneristica e costruttrice pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di viadotti importanti in Italia e nel mondo. Il ponte di Genova sarà un ponte verso il futuro, quel futuro di riscatto e prosperità in cui il Governo vuole portare tutta l'Italia».