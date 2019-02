Morandi, blocco di 5 tonnellate cade da un moncone, però è una prova

Il test è stato effettuato utilizzando un mezzo meccanico posizionato a terra che ha tirato la barriera New Jersey mediante un cavo d'acciaio

Genova - «Al fine di valutare le caratteristiche e le proprietà del terreno su cui insiste l'area di cantiere e per misurare l'intensità delle vibrazioni connesse alle operazioni di demolizione, è stata eseguita una prova di caduta di un blocco di calcestruzzo (New Jersey di guardavia) del peso di circa 5 tonnellate che era stato mobilizzato a partire dall'impalcato della pila 8»: così Omini tramite una nota.



Impatto - «Il blocco, in caduta libera, ha impattato sul suolo e la misurazione delle vibrazioni è stata eseguita utilizzando 5 vibrometri disposti a distanze scalate alla verticale d'impatto. Successivamente un altro blocco è stato fatto cadere su un "letto stabilizzato" composto da uno strato di materiale inerte sull'area di caduta. Il test è stato effettuato utilizzando un mezzo meccanico posizionato a terra che ha tirato la barriera New Jersey mediante un cavo d'acciaio (lunghezza 60 metri e portata di 10 tonnellate) fino a farla cadere dall'impalcato».



Dati - Il professor Claudio Oggeri del DAT (Dipartimento Ingegneria Ambiente Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino) ha dichiarato: «Non appena saranno disponibili le elaborazioni dei dati potrà essere affinato un modello predittivo per eventi più severi».