Genova - La pioggia non ha ostacolato la prosecuzione delle opere propedeutiche alla demolizione di ponte Morandi: le aziende che stanno lavorando per lo smantellamento hanno iniziato il lavoro di rimozione dell'asfalto sull'impalcato del moncone ovest del viadotto Polcevera.



Rimozione - Oltre a questa operazione è in corso anche la rimozione dei new-jersey in cemento che si trovano tra le carreggiate per alleggerire la struttura e iniziare entro la fine della prossima settimana lo smontaggio dei resti del ponte.