Morandi, finito lo smontaggio del tampone 3. Intanto in Prefettura si parla ancora di esplosivo

Genova - Dopo una settimana di lavori, finalmente questa mattina è stato portato a termine lo smontaggio della sesta e ultima delle sei sezioni del tampone 3 del Morandi (quello sito tra le pile 2 e 3, subito sopra corso Perrone).



Lavori in corso - Nel frattempo, però, a causa del vento sono stati spostati a domani il taglio e la calata a terra del tampone 11 - quello tra le pile 10 e 11, sul lato est del viadotto (immediatamente sopra le abitazioni di via Porro) - originariamente previsti per questo pomeriggio. In queste ore, comunque, si sta svolgendo in Prefettura la riunione della commissione esplosivi con la struttura commissariale, Asl, Arpal, forze dell'ordine e i tecnici dell'azienda di Parma Siag per definire gli ultimi dettagli della demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11.