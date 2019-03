Morandi, la pila 8 a terra in meno di due secondi: previste 250 microcariche di dinamite

Istituita un'area off limits di 250 metri per la popolazione

Genova - La pila 8 dei resti di ponte Morandi verrà abbattuta probabilmente sabato 9 marzo tra le 10.50 e le 11.15 per l'esplosione controllata verranno utilizzate 250 microcariche di dinamite inserite nella struttura di cemento armato della pila e sfalsate di quasi 25 millisecondi. L’annuncio è arrivato in Prefettura durante una conferenza stampa a margine della riunione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.



Periodo «La pila 8 sarà a terra in meno di due secondi collasserà sulla sua verticale per finire su una sorta di 'cuscino' di detriti sistemato per mitigare le vibrazioni da caduta al suolo – ha dichiarato Danilo Coppe, titolare della Siag, la ditta di esplosivistica civile che si occupa della distruzione dei piloni del viadotto crollato il 14 agosto a Genova - Le polveri, in condizioni di bonaccia, smaltiranno in meno di due minuti».



Viabilità - Le aree interessate saranno due, una dove ci saranno i tecnici e l’altra la cosiddetta “red zone” di 250 metri a difesa della popolazione con alcune strade che saranno chiuse per la durata dell’operazione. Attorno al pilone è già stata scavata una trincea per attutire ulteriormente ogni possibile vibrazione.