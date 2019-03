Morandi, le dichiarazioni del perito: «Con la manutenzione adeguata sarebbe ancora in piedi»

Genova - L'intervento di Bernhard Elsener - uno dei periti nominati dal giudice Angela Maria Nutini per l’incidente probatorio nell’inchiesta relativa a Ponte Morandi - sulla Radiotelevisione svizzera spiazza tutti: pare, infatti, che il perito abbia affermato testualmente che, se nel 1993 Autostrade avesse compiuto l’intervento di rinforzo necessario su tutti i tiranti del viadotto sul Polcevera e non solamente su uno, oggi probabilmente «il ponte sarebbe ancora in piedi».



L'intervento - Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Secolo XIX, il perito avrebbe affermato che «il difetto del Morandi, visto con gli occhi di oggi, è che non ha ridondanza: quando uno degli stralli si rompe, cade il ponte». «A causa dei problemi di umidità» ha poi continuato Elsener «i cavi si sono assottigliati e si spezzano facilmente. E abbiamo trovato meno cavi integri di quelli che avremmo dovuto trovare».

Il punto debole della struttura del Morandi secondo il tecnico era principalmente uno: «Il viadotto è basato su un particolare sistema di bilanciamento. Quando manca uno degli stralli, questo diventa asimmetrico e cade: gli stralli sono solo quattro per pilone, quindi se anche uno solo fallisce la pila crolla, non c’è possibilità che resti in piedi».

«Il crollo» conclude Elsener «ci ha dimostrato quello che si sa dagli anni '80: il calcestruzzo armato non è eterno, si può »deteriorare».