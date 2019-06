Genova - «Polvere sedimentata sul manto stradale in carreggiata aperta al pubblico passaggio, quasi tutte le caditoie in Via del Campasso nel tratto adiacente al parco ferroviario prospicente al cantiere del futuro viadotto sulla Val Polcevera ancora chiuse con plastica e schiuma espansa»: sono le situazioni riscontrate da Fabrizio Maranini Presidente prima Commissione Municipio II Centro Ovest durante un sopralluogo, il giorno dopo la demolizione di ponte Morandi, al Campasso, via Porro e via Fillak



Richiesta - Maranini ha successivamente notato «un cannone che sta sparando acqua nebulizzata sui detriti al lato sud di Via W Fillak» e ha chiesto «come non vi sia lo stesso impianto sul lato del Campasso?». Il Presidente prima Commissione Municipio II Centro Ovest ha poi concluso: «Chiederò al Sindaco, all'Assessore all'ambiente del Comune di Genova, ed all'Ente addetto alla Vigilanza del rispetto delle norme per quali motivazioni siano state riscontrate queste situazioni».