Morandi, Toti: «Una preghiera per le vittime e il nostro impegno costante per la normalità»

A quattro mesi dal crollo, il governatore elenca le cose fatte dall'amministrazione per far ripartire Genova

Genova - A quattro mesi dalla tragedia del ponte Morandi, Giovanni Toti scrive - con un post su Facebook - i passi che sono stati fatti dall'amministrazione per far «tornare grande Genova». Il governatore della Liguria, dopo una preghiera per le vittime e l'elenco di quanto fatto finora, annuncia l'apertura di via Perlasca per la prossima settimana.



«Nell'elenco delle cose fatte in questi mesi figurano: inaugurazione della nuova “Via della Superba”, riapertura della linea ferroviaria che collega Rivarolo a Sampierdarena, apertura della strada a 5 corsie del “Lungomare Canepa”, inaugurazione del parcheggio di interscambio al Campasso, riaperture di via 30 Giugno e Corso Perrone e infine apertura della rampa sopraelevata che collega il casello di Genova Aeroporto alla Guido Rossa».



Conclude poi scrivendo: «Un passo dopo l’altro...ne faremo ancora tanti per permettere a Genova di rialzarsi più forte e più bella di prima. Non ci arrendiamo»