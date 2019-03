Genova - «Abbiamo tantissime proposte e non abbiamo ancora deciso, ma stiamo studiando l'opzione migliore. Entro giovedì speriamo di avere il nuovo piano - che si chiamerà "programma" e non più "piano" - deciso in condivisione con Asl e Arpal. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, la città ne ha bisogno». Queste le parole del sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine di una conferenza stampa svoltasi questa mattina in Regione.



Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori di demolizione, invece, il primo cittadino del capoluogo ligure ha affermato di non essere ancora al corrente di «progetti formali che prevedano la demolizione senza esplosivo delle pile 10 e 11».