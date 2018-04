La sentenza è stata emessa da parte del tribunale di Genova

Genova - Cinque anni di reclusione per Sergio Bernardin, 19 anni, ex fidanzato di Adele morta nel luglio scorso a seguito dell’assunzione di droga: la sentenza è stata emessa dal tribunale di Genova. Il pubblico ministero aveva chiesto tredici anni di carcere.



Multa - I giudici hanno poi condannato il giovane al pagamento di una provvisionale di 50 mila Euro alla famiglia della vittima. Le accuse mosse a Bernardin sono morte come conseguenza di un altro reato e spaccio.



Assoluzione - Era invece stato assolto con rito abbreviato l’amico Gabriele Rigotti che però aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero affinchè venga indagato per omissione di soccorso. Stando alla ricostruzione effettuata dagli uomini della Squadra Mobile, i due giovani avevano consumato la droga insieme a Adele e a un'altra minore. La ragazza successivamente si era sentita male mentre stava passeggiando in via San Vincenzo insieme agli amici e poi era deceduta all'ospedale Galliera.