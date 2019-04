Muore a poche settimane per una circoncisione fatta in casa: fermato l´autore dell´operazione

Genova - La Polizia di Stato di Genova - coordinata dalla Procura della Repubblica - ha tratto in arresto le due donne - madre e figlia 25enne - e sottoposto a fermo un 31enne (tutti e tre nigeriani) per la morte del neonato deceduto nella notte tra martedì e mercoledì a causa di una circoncisione fatta in casa. L'accusa è di omicidio preterintenzionale.



Il caso - Morto a poche settimane per una circoncisione "fai-da-te": questo il dramma avvenuto la scorsa notte a Quezzi. Pare che la madre e la nonna del piccolo (entrambe nigeriane) abbiano lasciato che una terza persona - il 31enne, per l'appunto - praticasse in casa la circoncisione del piccolo, senza tener conto di alcun tipo di norma igienica, chiamando poi il 118 solo quando - intorno alle 4 del mattino - si sono rese conto del malessere del bambino: purtroppo, però, era già troppo tardi.

Una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno immediatamente avvisato i poliziotti, i quali hanno trovato all'interno dell’abitazione solo la madre e la nonna del bambino, alcuni medicinali e numerosi indumenti utilizzati per tamponare l’emorragia. A seguito di una serie di indagini intense, la Squadra Mobile della Questura di Genova e Imperia - coadiuvate dalla sezione della polizia ferroviaria di Ventimiglia - hanno consentito il fermo del 31enne, risultato essere autore della circoncisione e, perciò, attualmente sottoposto a fermo.