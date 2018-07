Muore di parto a 31 anni, la Procura apre un´inchiesta

Genova - Una 31enne di origini cinesi è morta lo scorso 19 luglio all'ospedale Gaslini mentre dava alla luce il suo secondogenito. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo che il marito della donna ha presentato una denuncia.



Il decesso - Il 18 luglio la donna sarebbe arrivata in ospedale per partorire, ma proprio durante il traviglio sarebbe stata colta da un rarissimo - e improvviso - caso di embolia da parto. Praticato un cesareo di emergenza e messo in sicurezza il neonato - al momento ricoverato in terapia intensiva neonatale - purtroppo per la mamma non c'è stato nulla da fare: dopo essere andata in arresto cardiaco, è deceduta in terapia intensiva, nonostante i tentativi ripetuti di rianimazione da parte del personale sanitario.