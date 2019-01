Musicista multato per il violoncello `ingombrante`: Trenitalia annulla la sanzione

Genova - Nei giorni scorsi il giovane violoncellista genovese Francesco Raspaolo (23 anni, diplomato al Conservatorio Niccolò Paganini) è stato protagonista di un episodio alquanto spiacevole, verificatosi su un Intercity diretto da Milano a Genova.



I fatti - Un controllore estremamente rigoroso, infatti, avrebbe multato il ragazzo per eccesso di bagaglio, in quando aveva con sé (accuratamente riposto sulla cappelliera) il proprio violoncello, giudicato troppo ingombrante. Ma non solo: in questo frangente, il controllore ha addirittura intimato al passeggero di scendere a Pavia, prima fermata disponibile da quel momento in poi.

A questo punto il giovane ha fatto presente il fatto di aver già viaggiato senza problemi con proprio il violoncello: il controllore, dunque, ha alla fine acconsentito al proseguimento del viaggio, ma non prima di avergli fatto spostare lo strumento nello spazio riservato alle carrozzelle dei disabili. La multa, però, è arrivata ugualmente.



Verso l'epilogo - Alla fine di tutto, la stessa Trenitalia ha fatto notare come il regolamento preveda che - a meno che non rechino pericolo o disturbo - sui treni possano essere sì portati oggetti ingombranti. Per queste ragioni, l'impresa ha fatto sapere che il giovane non dovrà pagare la sanzione di 50 euro.