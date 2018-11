Genova - Questa mattina è arrivato in piazza De Ferrari l'albero di Natale. L'abete è parte delle operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di aree protette.



La collaborazione con il Parco dell’Aveto valorizza le risorse e il patrimonio culturale e paesistico del territorio più prossimo a Genova: una scelta che risponde anche alle sollecitazioni di diverse associazioni e movimenti che propongono un impiego di risorse e prodotti a chilometro zero per valorizzare l’area geografica di appartenenza.



Aster ha provveduto a collocare l'albero e ad allestirlo per Natale con addobbi e luci per la rituale cerimonia di accensione di venerdì 7 dicembre.