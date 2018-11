Natale 2018, il Winter Park è pronto: piazzale Kennedy torna a colorarsi di divertimento

Genova - Sono passati oltre cent'anni dalle prime giostre posizionate in piazzale Kennedy, e anche quest'anno - come ogni anno - il primo dicembre il Luna Park mobile più grande d’Europa torna alla Foce a rallegrare il Natale di grandi e piccini.



L'inaugurazione avrà luogo sabato primo dicembre: proprio in quell'occasione, il Winter Park Genova si colorerà di divertimento e fuochi d’artificio, con un festoso e suggestivo spettacolo pirotecnico che partirà alle 22.30 e avrà una durata di circa 15 minuti. Le giostre rimarranno in piazzale Kennedy fino al 13 gennaio, in attesa di tornare a Genova anche l'anno prossimo. Non dimentichiamo, inoltre, che il luna park della Foce vedrà anche la discesa in campo di un nuovo e intraprendente pool di giovani organizzatori, decisi a dare una svolta a una colonna portante dell’atmosfera natalizia genovese: nonostante le polemiche sorte negli ultimi mesi, infatti, a Genova nessuno avrebbe mai potuto rinunciare al tradizionale Luna Park, in buona parte simbolo di tantissimi natali genovesi, ma anzi - in questa sua veste "rinnovata" e ricchissima di eventi collaterali - è probabile che quest'anno rappresenti ancora di più un momento di svago e divertimento per tutta la città, costretta a vivere il primo Natale post Ponte Morandi.