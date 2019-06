Genova - La nave della Marina con a bordo un centinaio di migranti è arrivata a Genova intorno alle 8.40 di questa mattina. Nei giorni scorsi - una volta apprese le disposizioni del Viminale in merito - Mediterranea aveva lanciato un appello a genovesi non perché queste persone fossero accolte nella maniera migliore possibile e, a conti fatti, si può dire che abbia sortito l'effetto sperato (come evidente, tra l'altro, dallo striscione "Benvenuti" affisso ieri dai Camalli sulla Lanterna).



Il presidio di accoglienza - Sono più di 500 le persone che dalle 8.30 di questa mattina si sono radunate al Terminal Traghetti, nei pressi di Calata Bettolo, per prendere parte al presidio di accoglienza per gli oltre 100 migranti arrivati questa mattina in porto a Genova.

Dopo non molto, il presidio si è addirittura trasformato in un corteo spontaneo che - sotto la bandiera della solidarietà - ha cercato invano di entrare in porto oltrepassando il varco preposto dai Carabinieri. «Continueremo a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni» spiegano i manifestanti: «In questi casi - quando si parla di ridistribuzione tra Stati - la politica cerca di "parcheggiare" per mesi queste persone in qualche struttura. Vogliamo capire quale sarà il loro destino, perché loro oggi - più che in balia del mare - sono in balia della propaganda politica». Intanto, comunque, le disposizioni del Viminale rimangono incerte.



Poco prima delle 14 i circa 100 migranti erano scesi quasi tutti dalla nave: tra loro figurano anche 17 donne (di cui 6 gravide) e 23 minori.