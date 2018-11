Nave in fiamme nel Mar Egeo: Costa Luminosa salva undici persone

Genova - Costa Luminosa ha soccorso l’equipaggio di una nave da carico che stava andando a fuoco al largo del Mar Egeo, portando in salvo gli undici membri d’equipaggio.



Intorno alla mezzanotte di ieri la nave della compagnia italiana, che era in navigazione a sud del Peloponneso diretta verso il porto di Katakolon, ha ricevuto una richiesta di intervento da parte del Centro Coordinamento Soccorsi della Guardia Costiera greca per prestare aiuto alla “Kilic 1”, nave da carico adibita al trasporto di pesce fresco, in grave difficoltà a causa di un incendio divampato a bordo.



Sotto la guida del suo comandante Costa Luminosa ha deviato dalla sua rotta per raggiungere l’imbarcazione. Nonostante il denso fumo che usciva dalla nave e le condizioni meteo-marine avverse, con vento a trenta nodi e onde alte due metri, il salvataggio è avvenuto con successo. Gli undici membri d’equipaggio sono stati recuperati sulla prua della Kilic 1 da un tender di Costa Luminosa e poi trasbordati su un’altra nave mercantile precedentemente coinvolta nelle operazioni da parte della Guardia Costiera greca. Si trovano tutti in buone condizioni di salute.



Costa Luminosa ha quindi ripreso la sua rotta verso Katakolon, uno degli scali compresi nell’itinerario di una settimana alla scoperta di Grecia, Croazia e Montenegro, con partenze da Venezia e Bari, in cui la nave è impegnata sino a fine anno.