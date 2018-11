Nave Italia porta in mare i ragazzi sfollati di Ponte Morandi

Genova - Il brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, armato con un equipaggio della Marina Militare e facente parte degli assetti resi disponibili dallo Stato Maggiore della Difesa nel capoluogo ligure in occasione del Festival della Scienza, sabato 3 novembre effettuerà un'uscita in mare a favore dei ragazzi sfollati a causa della tragedia del ponte Morandi, invitati dal Comune di Genova a vivere quest’esperienza unica.



«Il Comune di Genova rende concreto il proprio sentimento di vicinanza a questi ragazzi, dedicando loro una giornata di bellezza e divertimento fantastica, proprio su quel mare che è destino della nostra città da sempre», dice l'assessore Francesca Fassio, instancabile animatrice delle molte iniziative a favore di chi ha subito i traumi più dolorosi dal crollo del ponte Morandi.



«Il progetto Nave ITALIA rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e solidarietà civile, in cui la cultura del mare e della navigazione, di cui la Marina Militare è custode, diventano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia - commenta Nicolò Reggio, presidente dello Yacht Club Italiano, che nel 2007 ha dato vita insieme alla Marina Militare a Fondazione Tender to Nave ITALIA - Questa iniziativa, assieme alla raccolta fondi organizzata in occasione della regata Millevele lo scorso settembre, è il nostro modo di essere vicini alla città e a chi è stato più duramente colpito dalla tragedia del ponte, un piccolo gesto per ricominciare insieme dal mare», ha aggiunto Reggio .



«Quando la fragilità imposta da eventi così duri colpisce un adolescente, la sua certezza di vivere in un mondo solidale è base indispensabile su cui edificare la propria speranza di ricostruirsi - conferma Paolo Cornaglia, direttore scientifico della Fondazione - “Questo è il fondamento dell'Adventure Therapy, metodologia molto efficace per chi vive un disagio o una disabilità»