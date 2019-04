Neonato morto, Corso: «Pene severe per chi pratica un intervento di circoncisione in casa»

Genova - «È inammissibile che al giorno d'oggi certe pratiche, come un intervento di circoncisione, vengano eseguite in una casa, senza le precauzioni, gli strumenti e gli esperti che si troverebbero in un ospedale», lo ha dichiarato Francesca Corso, consigliere della Lega e presidente della commissione "Pari Opportunità" del Comune, in merito alla morte di un neonato nigeriano avvenuta questa notte in una casa di Quezzi.



«Peraltro - ha continuato Corso - questo non è un caso isolato. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, nel reggiano, un altro bambino di cinque mesi è deceduto in seguito a un intervento analogo non riuscito. Un episodio simile è avvenuto anche lo scorso dicembre, a Roma. Tutte le culture vanno rispettate, tuttavia è necessario, fondamentale, che questa situazione vada regolata per garantire, sia il rispetto del diritto religioso che, soprattutto, la salute del bambino. Servono pene severe per coloro che, invece, praticano certi interventi senza sicurezza, mettendo in pericolo la vita di un bambino», ha concluso.