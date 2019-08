New Gel, Fit Cisl: «Cancelli bloccati e persone bloccate, atto illegittimo»

Genova - «Siamo stati contattati dai nostri iscritti e lavoratori che ci chiedono di intervenire e far sentire la propria voce, perché la scorsa notte i cancelli della New Gel sono stati bloccati da persone che non hanno permesso il normale svolgimento del lavoro»: lo spiega in una nota la Fit Cisl Liguria



Lavoro - «Bloccati da un numero di persone imprecisato, ma dipendenti della New Gel solamente 7 unità, come Organizzazione Sindacale insieme ai nostri iscritti e lavoratori della New Gel riteniamo che un atto del genere sia totalmente illegittimo e che vada contro ogni regola di legalità e buon senso, rimanendo in modo compatto completamente contrari a tali azioni e chiedendo l’intervento delle autorità competenti se necessario - aggiunge - Così che i lavoratori della New Gel non debbano essere ostaggio di pochi colleghi e di persone che non centrano nulla con la loro realtà e possano decidere il da farsi in totale libertà.



Futuro - «Azione sicuramente frutto della frustrazione da parte di una pseudo sindacato per avere visibilità mediatica a discapito però dei lavoratori. Chiediamo che la voce della maggioranza non sia zittita da pochi, ma bensì chiediamo che chi fa proclami e dice di voler tutelare e difendere questi lavoratori, li ascolti e metta via mere motivazioni di visibilità. Un quarto d’ora di fama non vale sicuramente il futuro di 54 lavoratori e quindi di 54 famiglie. Per quanto detto fino ad ora siamo a chiedere che tali iniziative come quella della scorsa notte non vengano messe più in atto, perché qui non si è di fronte a “toccano uno toccati tutti”, ma ci troviamo difronte a “pochi toccano e obbligano tutti», conclude la Fit Cisl Liguria nella nota