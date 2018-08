Nice-Matin e quelle 9 buone ragioni per visitare la nostra bellissima Genova

Il motto è semplice: "nonostante la catastrofe" Genova rimane meravigliosa

Genova - Ci sono (almeno) 9 buone ragioni per visitare Genova malgré la catastrophe. È il quotidiano francese "Nice-Matin" a elencarcele in questo graditissimo articolo con cui invita tutti i turisti francesi a continuare a sostenere la nostra città anche - e soprattutto - dopo il tragico crollo di Ponte Morandi



Le neuf bonnes raisons - Le ragioni di cui parla Nice-Matin sono nove e - come ben potrete immaginare - sono tutte validissime. Ma nel concreto di quali bellezze genovesi si tratta?

- Palazzo Ducale>, uno dei palazzi più illustri della città.

- Boccadasse, l'antico borgo marinario genovese tanto piccolo quanto affascinante.

- L'Acquario, forse la principale attrazione turistica di Genova con i suoi 15mila animali.

- I Palazzi dei Rolli, cuore pulsante dell'architettura genovese.

- La Lanterna, simbolo indiscusso di Genova.

- La funicolare della Zecca, a rappresentare la città verticale tanto amata da Giorgio Caproni.

- I gelati, perché in Italia «ce n'est pas seulement la pizza et la pasta».

- Genoa e Sampdoria, le sue squadre di serie A.

- La sua cucina tipica (dulcis in fundo insomma), con la focaccia, le trofie al pesto, la farinata, i friscieu e tanto altro.