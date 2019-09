Niente permesso premio per il pluriomicida Donato Bilancia: per il Tribunale di Padova è un «soggetto ancora pericoloso»

Genova - È stato negato il permesso premio richiesto lo scorso gennaio da Donato Bilancia, il serial killer che sta scontando nel carcere di Padova i 13 ergastoli e 28 anni di carcere a cui è stato condannato per aver commesso 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte, tutto in un arco di tempo di circa 6 mesi: questa la decisione del Tribunale di sorveglianza di Padova, che ritiene il recluso un soggetto «ancora pericoloso».



La decisione - Lo scorso gennaio Bilancia aveva chiesto il permesso in questione per poter andare a far visita a un bambino di 8 anni con sindrome di Down, al quale da tempo devolve parte della sua pensione, ospite in una struttura di accoglienza padovana: il permesso, però, alla fine gli è stato negato. Tutto ciò è avvenuto perché la ricognizione fatta dal magistrato ha considerato zia il fatto che Bilancia non si sarebbe mai davvero ravveduto dei suoi crimini - ritenendo davvero di essere stato "posseduto" da una malattia negli anni in cui li ha commessi - sia il fatto che, in più, non avrebbe avviato con profitto un percorso di riabilitazione psicologica tale da far intendere di aver risolto i "disturbi di personalità" che lo affliggono. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono anche le relazioni fatte dalla psicologa che lo ha in cura, al cui interno è stato evidenziato come non sia ancora certo il fatto che l'uomo possa in grado di «gestire adeguatamente momenti di frustrazione e rabbia nel momento in cui venisse a trovarsi al di fuori dell'ambiente contenitivo del carcere».