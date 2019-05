Nodo di Genova, lavori di potenziamento: varia la circolazione di alcuni treni

Dalle ore 14 di sabato 25 fino a domenica 26

Genova - Dalle ore 14 di sabato 25 e per l’intera giornata di domenica 26 maggio 2019, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova, la circolazione dei treni subirà le seguenti variazioni: alcuni treni Regionali previsti da Orario Ufficiale sulla linea Genova/Busalla/Ronco Scrivia/Arquata Scrivia/Novi Ligure saranno cancellati e sostituiti da nuovi treni; i nuovi treni avranno orari differenti rispetto ai treni cancellati e non fermeranno a Genova Sampierdarena e a Genova Rivarolo.



Modifiche - Genova Sampierdarena sarà raggiungibile con i treni della linea Genova/Ventimiglia o con i mezzi AMT; Genova Rivarolo sarà raggiungibile solo con i mezzi AMT; i treni della Lunga Percorrenza e i treni Regionali delle relazioni Genova-Milano/Torino/Ravenna/Rimini previsti da Orario Ufficiale sulla linea Genova – Ronco via Mignanego non sono soggetti a variazioni. Tutti i sistemi di informazione e vendita di Trenitalia S.p.A. sono aggiornati con la nuova offerta oraria. Informazioni: uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, www.trenitalia.com, www.fsnews.it.



