Nodo di Milano, modifiche al programma di circolazione dei treni da e per la Liguria

Genova - Modifiche al programma di circolazione dei treni nel nodo di Milano durante il fine settimana. Nello specifico dalle 22.45 di oggi alle 17.30 di domenica 23 settembre 2018 sarà sospesa la circolazione ferroviaria nell'area adiacente la "Cabina A" di Milano Centrale, punto nevralgico di ingresso/uscita dei treni dalla stazione.



In particolare, i treni regionali e regionali veloci tra Milano e Genova, Savona, Albenga, Imperia, Ventimiglia, Sestri Levante, previsti in arrivo e partenza da Milano Centrale dalle 23:35 del 21 alle 14.25 del 23 settembre, arriveranno e partiranno da Milano Rogoredo anziché da Milano Centrale. Fanno eccezione i treni 2181 (Milano Centrale 7.25-Sestri Levante) e 2185 (Milano Centrale 12.25-Genova) che partiranno regolarmente da Milano Centrale. Questo per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di montare il ponteggio necessario per gli interventi di recupero e riqualificazione della cabina. I lavori di restauro vero e proprio, che saranno ultimati entro il primo trimestre del 2019, non avranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.



Maggiori informazioni nella locandina allegata, esposta nelle stazioni interessate, sui siti web fsnews.it, trenitalia.com e trenord.it.