Nomina di Bucci a commissario: rinviato il ricorso al Tar da parte di Autostrade

I legali di Aspi attendono di avere nuovi atti

Genova - C’è il rinvio al 22 maggio dell’udienza davanti al Tar promossa dai legali di Autostrade per l'annullamento del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri di nomina di Marco Bucci a commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi e contro alcuni decreti emessi dallo stesso. La decisione è maturata in quanto gli avvocati attendono di avere nuovi atti da parte di del Commissario Straordinario.



Motivazione - «La dovuta difesa dei diritti e degli interessi della società non rallenterà le attività avviate dal commissario» ha sempre detto Aspi che poi ha aggiunto «il ricorso non conterrà istanza di sospensiva perché la priorità è Genova».