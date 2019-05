Non solo cinghiali: asinello spaesato si ritrova a vagare per il San Martino

Genova - No, non è solo una battuta: se la notizia dei cinghiali al San Martino fa ormai più poco scalpore, oggi l'improvvisa comparsa di un asino all'interno dell'ospedale genovese ha lasciato i tutti straniti e attoniti.



Un cambio di fauna - L'avvistamento ha sorpreso chiunque, ma allo stupore iniziale si è ben presto sostituita una - più o meno sottile - ironia, dilagata soprattutto sui social. Fortunatamente l'animale - dimostratosi fin da subito molto mansueto - non ha creato problemi all'interno della struttura, anche perché non ha avuto neppure motivo di spaventarsi. Tra sorrisi, foto scattate col cellulare e a suon di mele e carote, infatti, il tenero asinello è stato ben presto recuperato e portato via prima che il traffico interno al San Martino potesse in qualche modo risentirne.