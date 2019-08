Novità per il nuovo ponte: «A settembre vedremo il primo impalcato montato»

Genova - Il Ponte che sostituirà il Morandi - il cui nome, come già annunciato, verrà scelto con un concorso aperto ai cittadini – si trova al momento in una fase cruciale. Mentre la prima pila ha già raggiunto i 20 metri di altezza, questa settimana inizia infatti l’assemblaggio del primo impalcato.



L’annuncio - Ieri il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha annunciato che «a fine agosto i demolitori avranno finito la loro parte». Nel frattempo, i lavori di ricostruzione proseguono senza sosta: al momento si sta lavorando sulle fondamenta di 11 delle 18 pile previste: la prima che verrà completata sarà la pila 9, che adesso si aggira sui 20 metri e per il 14 agosto si prevede avrà già raggiunto 26 dei 37 metri previsti. Intanto sono giunte in porto 3 delle 30 navi con gli impalcati previste in arrivo da qui a ottobre con gli impalcati, e «nella seconda metà di settembre vedremo il primo pezzo finito, con l'impalcato montato sulle prime 2 pile ricostruite» ha poi spiegato Bucci.