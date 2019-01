Nuovi nati nel 2019, dal Comune arriva il `Baby Kit`

Genova - È stato presentato giovedì 10 gennaio a Palazzo Tursi, dalla responsabile dell’Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri e alla presenza degli assessori comunali Paola Bordilli, Matteo Campora e Pietro Piciocchi, il progetto “Baby Kit” per i nuovi nati del 2019, realizzato proprio dall’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova.



L’iniziativa intende dare un segno di accoglienza nella comunità` cittadina ai nuovi nati genovesi con un omaggio consistente in un kit di prodotti per l’accudimento, adatti ai primi mesi di vita – biberon, ciuccio, bavaglino, creme, ecc. – realizzato in collaborazione con “Il Mondo di Mirà” e grazie alla partecipazione di: Mustela, Baby Vip Premamy, Giangiò, Happy, Helan, Illedy, Mam, Nappynat, Nuby, Typelovers.



Le famiglie residenti a Genova, dopo il lieto evento, potranno richiedere il Kit inviando una email all’Agenzia comunale per la Famiglia, all’indirizzo agenziaperlafamiglia@comune.genova.it. Sarà l’Agenzia a fornire le indicazioni per ritirarlo nel Municipio di residenza. Il Baby Kit potrà essere ritirato nel corso di tutto l’anno, a partire da lunedì 11 febbraio.



«Il Baby Kit è un piccolo pensiero di ringraziamento da parte del Sindaco e dell’Amministrazione alle famiglie residenti e un segno di speranza di cui in questo momento la nostra città ha particolarmente bisogno per guardare con fiducia al futuro – sottolinea Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia comunale per la famiglia – ed è, prima di tutto, un importante segno culturale di riconoscimento alle famiglie della nostra città che vivono l’immensa gioia e la responsabilità di avere un figlio. Ogni nuova nascita è una grande festa per l’intera comunità».



Il Progetto Baby Kit è stato realizzato in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con le Aziende e Fundrasing del Comune di Genova.