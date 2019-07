Nuovi voli da e per Amsterdam: da settembre il Colombo incrementa ancora i flussi turistici

Genova - A luglio e agosto i voli Genova-Amsterdam sono stati raddoppiati - da uno a due al giorno - ma le novità non finiscono qui: Air France-KLM East Mediterranean ha infatti deciso di incrementare i voli in partenza dal Colombo anche a settembre e ottobre, arrivando a un totale di 15 frequenze settimanali. Un'ottima notizia sia per i viaggiatori che in virtù della grande opportunità che questo andrà a creare per generare ulteriori flussi turistici dall’Olanda e dal resto del mondo verso la Liguria.



Genova-Amsterdam - Gli orari sono:

- KL1566: partenza 13.55 - arrivo 15.50 tutti i giorni.

- KL1616: partenza 18.25 - arrivo 20.20 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica (l’orario di partenza varia leggermente a seconda del giorno)

- KL1612: partenza 21.30 - arrivo 23.25 sabato.

- KL1562: partenza 10.45 - arrivo 12.40 domenica.

Amsterdam-Genova - Gli orari sono:

- KL1565: partenza 11.40 - arrivo 13.25 tutti i giorni.

- KL1615: partenza 16.05 - arrivo 17.50 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica (l’orario di partenza varia leggermente a seconda del giorno).

- KL1615: partenza 19.10 - arrivo 20.55 sabato.

- KL1561: partenza 08.30 - arrivo 10.15 domenica.