Nuovo Ponte di Genova, l´attesa è finita: questa mattina verrà issato il primo impalcato

Genova - Come preannunciato nei giorni scorsi, il primo impalcato del nuovo Ponte sul Polcevera verrà sollevato questa mattina: per la prima volta dallo scorso 28 giugno - giorno dell'implosione delle pile 10 e 11 del vecchio Morandi - la Valpolcevera tornerà a veder mutare nuovamente la propria skyline.



Le operazioni - La struttura - composta da macro-conci realizzati da Fincantieri - è lunga 50 metri, larga 26 e alta quasi 5, ha una forma simile a quella della carena di una nave e un peso di 400 tonnellate: salirà fino a 45 metri d'altezza e verrà fissata tra le pile 5 e 6 del nuovo viadotto. Per l'occasione - accanto al Sindaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci e al Governatore della Liguria e Commissario straordinario per l'Emergenza Giovanni Toti - saranno a Genova anche il Premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, l'archistar Renzo Piano (autore del progetto donato alla città) e gli Ad di Salini Impregìlo Pietro Salini e di Fincantieri Giuseppe Bono.