Officina ferroviaria di Genova Brignole: lavoratori in sciopero

Genova - «E' in corso lo sciopero del personale dell'officina ferroviaria di Genova Brignole a causa della mancanza di garanzie riguardo il mantenimento del sito manutentivo dove operano 100 persone e dove si riparano i treni dei pendolari genovesi. Durante la mattinata si è svolta l'assemblea dei lavoratori presso i vicini locali del Municipio della Bassa Val Bisagno»: così Filt Cgi, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fast Liguria.



Manutenzione - «L'assemblea, da un lato ha espresso le proprie preoccupazioni rispetto alle notizie relative alla perdita delle attività di manutenzione rotabili del genovese e dall'altro ha giudicato positivamente l'allungamento della metropolitana verso Terralba - hanno aggiunto - Durante l'incontro si è convenuto su un punto fondamentale ossia che il servizio ferroviario del nodo metropolitano necessiti di manutenzione di qualità, per la quale è necessario che Trenitalia confermi gli investimenti per l'ammodernamento del sito manutentivo di Genova, anche ai fini della sicurezza del servizio».



Soluzioni - «L'assemblea quindi ha chiesto di continuare la mobilitazione e ha sostenuto la necessità di continuare le interlocuzioni con le istituzioni comunali e regionali per sensibilizzare i decisori politici ad individuare soluzioni che mantengano posti di lavoro e attività produttive a Genova, anche per dare concrete risposte alla crescente domanda di trasporto ferroviario espressa dai pendolari», hanno concluso.