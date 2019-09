Oggi compie un anno il figlio di Gianluca Ardini, sopravvissuto per miracolo alla tragedia del Morandi

Genova - Un anno fa veniva al mondo il piccolo Pietro, figlio di Gianluca Ardini, sopravvissuto per miracolo al tragico crollo di Ponte Morandi.



Un primo compleanno da ricordare - Questa mattina il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha voluto salutare e fare i propri auguri al piccolo e ai suoi genitori in piazza De Ferrari, sottolineando ancora una volta come la forza con cui dopo la tragedia Gianluca ha lottato per poter conoscere suo figlio: esattamente 13 mesi fa, infatti, è venuto giù insieme al suo furgonw insieme ai detriti del Morandi, rimanendo a 10 metri da terra per oltre 4 ore, appeso tra i pilastri del viadotto accanto al cadavere del collega Luigi Matti Altadonna (una delle 43 vittime del viadotto, morto a 35 anni lasciando soli la moglie e i 4 figli).