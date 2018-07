Oktoberfest 2018, per i dieci anni arriva la `Lanterna spillatrice`

Dal 6 al 23 di settembre si terrà la nuova edizione

Genova - Come da tradizione, anche quest’anno a settembre arriva a Genova l’Oktoberfest, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche al di fuori dei confini della Germania. La manifestazione avrà luogo dal 6 al 23 di settembre e sarà nuovamente organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Alessio Balbi in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria.



L’Oktoberfest -Questa sarà la decima edizione della manifestazione, e durante la serata inaugurale – in programma per il prossimo 6 settembre – verrà festeggiato questo importante traguardo con uno spettacolo pirotecnico che da piazza della Vittoria illuminerà tutta Genova. Ma non solo. Per l’occasione saranno presentate una serie di iniziative all’insegna del divertimento e dello sport “non convenzionale”, a partire dalle Olimpiadi dell’Oktoberfest, durante le quali i visitatori si troveranno ad affrontare simpatiche sfide – aperte a tutti – e giochi di vario genere, come il sollevamento del boccale, il tiro al cappello e il ”bacio al brezel” (una particolare rivisitazione del gioco della mela dedicato alle coppie).

Per la decima edizione sono state stipulate anche nuove convenzioni con gli alberghi e le imprese cittadine, che anche quest’anno formeranno il popolo del “Fuoritendone”, con iniziative collaterali all’evento. Grazie a queste iniziative di carattere turistico-commerciale, inoltre, l’Oktoberfest di Genova si consolida sempre più come marchio nazionale: dopo le passate edizioni a Torino, nelle Langhe e a Padova, infatti, dal prossimo anno farà tappa anche a di Milano e Venezia.



Il logo - Come ogni anno, anche l’Oktoberfest 2018 avrà il suo logo, simbolo della decima edizione che verrà stampato sui boccali da collezione e su tutto il merchandising dell’evento. Quest’anno il logo vincitore del concorso è quello di Riccardo Posadino – eletto dal popolo di Facebook e da una giuria composta dall’organizzatore Alessio Balbi, dall’assessore alla Cultura e al Marketing Territoriale del Comune di Genova Elisa Serafini, dal console di Germania Alberto Marsano, dal referente della Camera di Commercio di Genova Sergio Arvigo, e dall’ufficio stampa e dai grafici dell’Oktoberfest nel corso di questi mesi –, grafico genovese di trent’anni sul podio nelle ultime 4 edizioni del contest e quest’anno finalmente primo classificato. Per l’occasione, il vincitore ha voluto rappresentare un’inedita “Lanterna spillatrice” che si erge – letteralmente – sopra un mare di birra, simbolo di una città in pieno fermento per l’Oktberfest.



La selezione del personale - Come ogni anno, nel corso di luglio torneranno anche le giornate di selezione del personale dell’Oktoberfest. I colloqui si svolgeranno da lunedì 23 a mercoledì 25 luglio – dalle 15 alle 18.30 – presso la Birreria Hofbräuhaus di via Boccardo 5R. Alla selezione potranno partecipare esclusivamente maggiorenni, che dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae con foto allegata. Alla fine in 100 verranno scelti per far parte dello staff che lavorerà all’evento. Il vincitore si è detto davvero molto emozionato, anche perché «non mi aspettavo di vincere, ma dopo 4 anni è un bel traguardo. Sono stati tutti dei bei lavori, quindi è stato comunque complicato riuscire ad arrivare in finale.»