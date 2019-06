Omicidio di Chiavari, preso il presunto assassino: potrebbe non aver agito da solo

Genova - Individuato come presunto assassino dell'ex collaboratore di giustizia ucciso a Chiavari lo scorso 24 aprile, un 50enne italiano è stato arrestato questa mattina alle prime luci alba.



L'arresto - Il movente per il momento sembrerebbe essere sentimentale: l'assassino, infatti, sarebbe il fidanzato della ex socia ed ex amante della vittima, con cui quest'ultimo pare abbia avuto anche diversi screzi di natura economica. Nulla a che vedere, insomma, con l'attività di collaboratore di giustizia svolta in passato dall'uomo, un 70enne chiavarese ex sicario del clan dei Santapaola e collaboratore di giustizia fino al 2009, che aveva chiuso definitivamente i conti con la legge proprio all'inizio di aprile. L'uomo è stato ucciso a sangue freddo con un colpo di pistola alla testa nel parcheggio di un supermercato, ma - dopo un iniziale serie di dubbi - a due mesi dall'omicidio la Polizia sembra aver imboccato una pista plausibile. A incastrare il 50ennesarebbe stata - oltre a una lunga indagine - anche l’analisi minuziosa delle telecamere a circuito chiuso di Chiavari.

Il presunto assassino è stato arrestato questa mattina, ma - a seguito di diverse perquisizioni domiciliari a carico di altri soggetti probabilmente coinvolti nella vicenda - le indagini proseguono: la Polizia, infatti, ancora non esclude che il 50enne - arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato - possa non aver agito da solo, o comunque aver goduto dell’aiuto di altre persone.