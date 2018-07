Ondata di calore, le disposizioni del Comitato Operativo Comunale

Genova - La Protezione Civile del Comune di Genova comunica che, a seguito dell'avviso emesso stamani dal Ministero della Salute per ondate di calore nella città di Genova, si è riunito nel pomeriggio al Matitone il COC, comitato operativo comunale, mettendo in atto le azioni previste dal Piano di emergenza per ondate di calore. Presenti anche i rappresentanti di Asl 3 e Regione Liguria che hanno descritto le azioni messe in campo e già comunicate agli organi di stampa.



Per domani e mercoledì 1 agosto è previsto livello 3 (ondata di calore, condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche).



Le temperature previste saranno: domani martedì 31 luglio, tra 27 e 31 gradi (temperatura percepita 36 gradi); dopodomani mercoledì 1 agosto, temperature comprese tra 28 e 33 gradi (percepita 37 gradi). In caso di variazione nei bollettini del Ministero dei prossimi giorni saranno comunicati gli aggiornamenti.



Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l'esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.



Il Comune di Genova, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali (indirizzi cliccando www.comune.genova.it/pages/ambiti-territoriali-sociali), continua il servizio dei "custodi sociali", coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la tutela delle situazioni in carico. I servizi sociali territoriali intervengono anche con l'assistenza domiciliare Doge (Domiciliarità Genova), con l'Affido anziani e, oltre alla normale attività di sostegno e monitoraggio dei casi in carico, attraverso l'"attenzionamento" delle persone segnalate da Regione Liguria come maggiormente "suscettibili". Sono stati, inoltre, allertati le Associazioni della Rete dell'Invecchiamento attivo e i Fornitori accreditati del sistema domiciliarità per diffondere i consigli utili a contrastare gli effetti nocivi del caldo.



Il Comune di Genova, in caso di segnalazioni specifiche da parte dei medici di base e delle cure domiciliari di Asl 3, incrementerà le ordinarie autorizzazioni per l'avvio di progetti denominati "Meglio a casa" – MAC, al fine di limitare i ricoveri ospedalieri oppure agevolare le dimissioni in modo "protetto".



Sono disponibili diversi Centri Sociali per le persone di età superiore ai 55 anni (l'elenco cliccando www.comune.genova.it/pages/promozione-centri-sociali).



Sono stati allertati anche i volontari della Protezione Civile a supporto delle attività di prossimità per la persone che richiedono interventi attraverso il numero verde regionale gestito da Auser (800.995.988). I volontari, in caso del protrarsi dei livelli dei disagi e di rischio, potranno affiancare anche i "custodi sociali".



E' possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano:

Municipio I Centro Est: Berio - De Amicis

Municipio II Centro Ovest: Gallino

Municipio III Bassa Valbisagno: Lercari

Municipio IV Media Valbisagno: Saffi

Municipio V Valpolcevera: Cervetto

Municipio VI Medio Ponente: Bruschi Sartori

Municipio VII Ponente: Benzi



e presso le seguenti biblioteche:

- Biblioteca del Museo di Storia Naturale Doria – via Brigata Liguria 9

- Biblioteca di Storia dell'Arte – via ai Quattro Canti di S. Francesco.

- Biblioteca Museo dell'Attore – via del Seminario 10



I Municipi inseriranno nei loro siti le iniziative e i locali climatizzati a favore della popolazione.