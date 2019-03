Operaio colpito da un tubo alla testa, non è grave

E' successo in una nave in riparazione al bacino delle Grazie

Genova - Un operaio è rimasto ferito questa mattina alla testa da un tubo di ferro: l'uomo stava lavorando in un cassone di una nave in riparazione al bacino delle Grazie quando è stato colpito.



Trasporto - I vigili del fuoco hanno immobilizzato il ferito sulla barella e lo hanno estratto. Successivamente è stato calato in banchina usando una gru di servizio del porto e poi trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.