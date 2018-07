Ospedale San Martino, come sarà nel 2024?

Presentato il nuovo piano di sviluppo logistico

Genova - Come sarà il San Martino nel 2024 al suo 100° compleanno e secondo quali linee di indirizzo dovrà evolvere nei prossimi 20-30 anni la struttura e l’intera area per rispondere alle esigenze di una medicina e di una società in rapido mutamento? Per rispondere a questi quesiti il Policlinico insieme con l’Università ed il Comune di Genova, con il coordinamento della Regione Liguria ed il supporto tecnico di una equipe specializzata del Politecnico di Milano, hanno deciso di dotarsi di un ‘master-plan’, un grande piano di sviluppo logistico, funzionale ed urbanistico che aiuti le istituzioni a cambiare e far crescere il San Martino e l’area circostante per renderla funzionale alle esigenze dei cittadini di domani.



L’Ospedale Policlinico San Martino fu concepito ai primi del ‘900 come Ospedale Generale e sede della Scuola Medica. A quei tempi la medicina era prevalentemente basata su osservazione e attesa, le aule erano frequentate da poche decine di studenti, mentre la collina dell’ospedale era un’area periferica scarsamente urbanizzata.



Nel tempo la medicina è cambiata come del resto lo è Genova. Oggi gli ospedali moderni devono offrire interventi rapidi con percorsi dinamici e personalizzati, strettamente coordinati con il territorio, sia nell’accesso per l’emergenza, che in uscita per l’assistenza alla cronicità. L’Università è cambiata: molte centinaia di studenti afferenti ai diversi corsi di laurea e di specializzazione affollano ogni giorno aule, reparti e laboratori, mentre la collina è diventata un’area fortemente urbanizzata in cui Ospedale, Università e Città coesistono in un rapporto complesso e a volte caotico. Dunque, ecco un ambizioso e futuribile piano di sviluppo logistico.