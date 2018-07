Ovunque e da nessuna parte: la caccia al tesoro del Carroccio un giorno dopo

L'evento tanto atteso ha raggiunto i risultati sperati

Genova - Come previsto, nel tardo pomeriggio di ieri - tra le 18 e le 20 - i genovesi sono scesi in piazza per partecipare alla "Caccia al tesoro della Lega", la particolare iniziativa che nelle ultime settimane è stata simpaticamente portata agli onori della cronaca da alcuni "Creativi di Sinistra" anonimi.



La caccia al tesoro - La particolare manifestazione è partita intorno alle 18 da piazza San Lorenzo, spostandosi dapprima in piazza delle Erbe e successivamente nei pressi della sede dell'Agenzia delle Entrate. Da lì tutti i partecipanti hanno percorso parte di via XX Settembre per dirigersi in direzione via Fieschi. Contrariamente a quanto previsto, il tutto si è fermato all'incirca all'altezza del Teatro della Gioventù, dove è stata portata a termini l'idea principale degli organizzatore: informare.



I risultati - «I partecipanti sono stati circa una trentina - ci racconta una dei "Creativi di Sinistra" - ma siamo contenti del risultato. La manifestazione è stata organizzata in tempi davvero brevi, e sappiamo che la gente per prendere parte a cose del genere ha bisogno di organizzarsi, quindi ci possiamo dire comunque soddisfatti». Un grande traguardo è stato, poi, rappresentato dal fatto che «i partecipanti si sono mostrati tutti molto interessati all'argomento» afferma la nostra interlocutrice, «anche se è sconfortante vedere come in pochi possano dirsi davvero informati sulla vicenda».

Nel complesso risultati buoni, insomma, per questa "prima edizione" dell'evento. Perché - ebbene sì - si "vocifera" che si stia pensando di «organizzare nuovamente un evento simile a questo - a metà tra il divertente e l'informativo - ma con più anticipo e con un'organizzazione delle tappe più "strutturata"». Indicativamente si potrebbe parlare di fine agosto, ma è ancora tutto da vedere: quel che è certo è che, nel suo piccolo, la manifestazione ha raggiunto tutti gli obiettivi che i suoi organizzatori si erano proposti - in primis fare informazione e sensibilizzare le persone su un problema di cui purtroppo si parla ancora troppo poco.