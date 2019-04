Palme intrecciate, oltre 7000 i pezzi sequestrati

Genova - Avviata da parte della Polizia Locale un'operazione contro la vendita abusiva delle palme intrecciate, simbolo della tradizione pasquale.



Commercio - Tra giovedì 12 e domenica 14 aprile gli agenti genovese hanno effettuato con grande efficacia una serie servizi mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale su area pubblica per individuare i venditori non autorizzati in tutti i municipi cittadini.



Aree - «In totale sono stati fatti 113 sequestri, per un totale di 7217 pezzi sequestrati. Particolarmente rilevante il risultato nel Municipio medio levante, dove Gli operatori hanno raggiunto un conto finale di 75 sequestri amministrativi, per un totale complessivo di 4375 pezzi sequestrati. A seguire gli agenti del reparto vivibilità, che hanno operato su diversi municipi, con 15 sequestri per un totale di 1125 pezzi, poi il Municipio centro ovest con 9 sequestri per un totale di 234 pezzi, e il Municipio bassa Valbisagno con 8 sequestri per 935 pezzi. A seguire gli altri municipi, dove il fenomeno ha assunto dimensioni più contenute, con una media di un sequestro e circa 100 pezzi per distretto. Il materiale sequestrato era in gran parte composto da rami di ulivo e palme intrecciate, ma non sono mancate le uova di Pasqua, i fiori recisi e il materiale per confezionare la merce».