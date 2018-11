Panchina rossa contro la violenza sulle donne nei pressi della zona del Morandi

La minoranza «Area di minimo passaggio che sarà zona di cantiere»

Genova - Una delle panchine rosse, simbolo della campagna contro la violenza sulle donne, sarà collocata in via Fillak, nei pressi della zona rossa. La scelta del municipio centro-ovest non convince tutti. Liberi e Uguali sostiene: «Si tratta di un'area di minimo passaggio e che presumibilmente sarà zona di cantiere per gli anni a venire. Va bene portare l'attenzione su tematiche importanti come la violenza contro le donne o il crollo di ponte Morandi, ma meglio sarebbe non mescolarle malamente». La proposta di LeU è quella di collocarla in una zona più frequentata come largo Gozzano o via Cantore per evitare il rischio che nessuno veda la panchina.