Parcheggi, cambiano le fasce di tariffazione

Genova - Entro il 31 agosto, nelle attuali "Blu Area" e nelle aree destinate alla sosta a rotazione, entrerà in vigore, in modo scaglionato su aree limitate e omogenee, il frazionamento tariffario deciso dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore alla mobilità Stefano Balleari.



Il provvedimento nasce dalla necessità di massimizzare i benefici per i cittadini derivanti dalla applicazione delle politiche di tariffazione della sosta su suolo pubblico, favorendo una maggiore accessibilità al tessuto economico – commerciale del Comune. La stessa Genova Parcheggi SpA, affidataria del Contratto di Servizio, ha pubblicato una relazione nella quale si evince che l'intervento consente di mantenere l'equilibrio sia economico sia finanziario della società.



Il sistema "Blu Area" prevede 12 zone divise in 4 fasce per un totale di circa 18.350 stalli, a cui si devono aggiungere circa 2.350 stalli in Isole Azzurre (di cui 550 stagionali), dedicate alla sosta a rotazione, localizzate in prossimità dei principali poli attrattori e su cui il contrassegno residenti non ha validità.



La rimodulazione tariffaria riguarda la fascia 1 (centro cittadino) e la fascia 2 (aree a corona del centro cittadino con elevata domanda di sosta per residenti e poli attrattori cittadini), in cui sono state introdotte le seguenti novità:



- 1a ora: nessun frazionamento;



- 2a ora e successive: frazionamento in base a quanto effettivamente pagato della tariffa in vigore, con taglio minimo pari a € 0,05.



Sino alla completa entrata in vigore del provvedimento resterà in vigore l'attuale articolazione tariffaria:



fascia 1:

- 1,30 € per la prima ora di sosta (senza frazioni);



- 1,70 € per la seconda ora di sosta (senza frazioni);



- 2,00 € per la terza e successive ore di sosta (senza frazioni);



fascia 2:



- 1,10 € per la prima ora di sosta (0,55 € frazione di 30 minuti);



- 1,40 € per la seconda ora di sosta (0,70 € frazione di 30 minuti);



- 1,50 € per la terza e successive ora di sosta (0,75 € frazione di 30 minuti);



fascia 3 e fascia 4: nessuna modifica