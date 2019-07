Parco Avventura del Righi: aperture serali e percorsi in notturna

Genova - Da questa settimana aperture serali al Parco Avventura di Genova Righi. Tutti i sabato sera, o gli altri giorni su prenotazione di un minimo di 10 persone, potrete vivere un'avventura davvero suggestiva ed esclusiva: tramonto su Genova con barbecue e tavoli a disposizione per splendide serate al fresco nel bosco di Righi e poi avventura notturna sugli alberi, con caschetti dotati di potente faretto anteriore.



Al Parco Avventura di Righi bambini ed adulti possono cimentarsi in tanti percorsi, piattaforme ed ostacoli sugli alberi, per vivere la natura da un punto di vista nuovo ed emozionante, sempre in piena sicurezza grazie alle moderne attrezzature ed agli istruttori a disposizione. Otto diversi gradi di difficoltà per ragazzi ed adulti ed il percorso "Cip e Ciop", con annessa "casetta degli scoiattoli" e mini-carrucola, dedicato ai più piccoli tra i tre ed i sei anni.



Fino al 15 settembre il Parco Avventura sarà aperto TUTTI I GIORNI con orario 10-19 ed il sabato fino a mezzanotte. Le altre sere il Parco aprirà su prenotazione di almeno 10 persone.